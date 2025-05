Autobrand in Innsbruck rief Freiwillige Feuerwehr Amras auf den Plan

Innsbruck – Am Montagabend gegen 21.20 Uhr kam es in Innsbruck zu einem Brand, der für ein Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr Amras sorgte. Ein am Bleichenweg abgestellter Wagen geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand, wobei laut Polizei das Feuer im Bereich des Motorraums ausbrach. Um die Motorhaube zu entriegeln und den Brand zu bekämpfen, musste die Feuerwehr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen.