„Die Katholiken haben es geliebt“: US-Präsident Trump verteidigt Papstbild

Ein von Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild, das US-Präsident Donald Trump in päpstlicher Kleidung zeigt, hat für Aufsehen gesorgt. Trump wies die Kritik daran als übertrieben zurück und bezeichnete das Bild als harmlosen Scherz. Ganz geglättet sind die Wogen aber trotzdem nicht.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat Kritik an dem umstrittenen Bild von sich in päpstlicher Kleidung zurückgewiesen. Es habe sich lediglich um einen Scherz gehandelt, sagte der Republikaner über das offensichtlich von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bild, das am Freitag auf seinem Profil im Netzwerk Truth Social veröffentlicht worden war. Auch über das offizielle Konto des Weißen Hauses bei X wurde es geteilt – ein Umstand, auf den Trump nun angesprochen wurde.