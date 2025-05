Beatles, Bach und Soul: So lief der Zapfenstreich für Deutschlands Bundeskanzler Scholz ab

Berlin – Der scheidende deutsche Kanzler Olaf Scholz hat am Montagabend den unmittelbar bevorstehenden Regierungswechsel in seiner Abschiedsrede als „Ausdruck demokratischer Normalität“ gewürdigt. Es sei in diesen Zeiten „keineswegs normal, dass sich ein solcher Wechsel so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollzieht, wie wir das in diesen Tagen hier in Deutschland erleben“, sagte er beim Großen Zapfenstreich der Bundeswehr am Vorabend der geplanten Amtsübergabe an Friedrich Merz.