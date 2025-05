Kunstvolle Persönlichkeiten: Renate Houdek-Seelos und ihre Mixed-Media-Werke

Am Freitag, dem 9. Mai, laden die Museumsgalerie Tarrenz und die Imster Künstlerin Renate Houdek-Seelos zur Vernissage. Zu sehen sind ihre Werke bis zum 25. Mai.

Imst – Renate Houdek-Seelos, eine leidenschaftliche Autodidaktin aus Imst, präsentiert ihre Mixed-Media-Werke in der Museumsgalerie Tarrenz. Die Künstlerin, die in der Nähe der Galerie ihre Wurzeln hat, zeigt Bilder, in denen Acryl, Kohle und Collage-Elemente verschmelzen.

Im Zentrum ihrer Kunst steht der Mensch in seiner Ganzheit. Houdek-Seelos erforscht in ihren Arbeiten Körperlichkeit, Beziehungen und Emotionen. Sie beleuchtet sowohl Verletzlichkeit und Stärke als auch die surrealen Aspekte des menschlichen Seins. Besonders das Thema Weiblichkeit findet in ihren Bildern viel Raum. Die Künstlerin betont, dass jedes Werk ein Teil ihrer selbst ist, gefüllt mit ihren Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen.

Die Künstlerin erforscht in ihren Arbeiten Körperlichkeit, Beziehungen und Emotionen. © Houdek-Seelos

Die Ausstellung „Project 2025.1 – Arbeiten in Mixed Media“ eröffnet am 9. Mai um 19 Uhr in der Museumsgalerie Tarrenz, Schulgasse 18. Der Kultur- und Museumsverein Tarrenz lädt herzlich zur Eröffnung ein, bei der Meinhard Eiter die Gäste mit einführenden Worten begrüßen wird. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Dieter Oberkofler.