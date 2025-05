Kalte Dusche für Friedrich Merz: Erst im zweiten Anlauf zum deutschen Kanzler gewählt

Die unvorhergesehene Verlängerung der Amtszeit zieht sich dann aber doch nicht Tage, wie eigentlich im Grundgesetz vorgesehen. Die Fraktionen erklären sich am Nachmittag bereit, die Geschäftsordnung zu ändern, um einen zweiten Wahlgang noch am selben Tag durchführen zu können.

Der Tag wird für Merz und Deutschland dennoch in schlechter Erinnerung bleiben. Erstmals in der Geschichte hat ein designierter Bundeskanzler keine Regierungsmehrheit bei seiner Wahl erhalten. Seine Frau Charlotte, seine beiden Töchter und Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verfolgen von der Tribüne, wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wenige Minuten nach 10 Uhr das Scheitern im ersten Wahlgang verkündet.

An der SPD habe es nicht gelegen, versicherten die Genossen sofort. Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil erklärte Fraktionskreisen zufolge, er habe „nicht den geringsten Hinweis, dass die SPD nicht vollständig gestanden hat“. Das deutliche Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag sei ein Auftrag an die Fraktion. „Und sie erfüllt diesen. Auf uns ist Verlass“, betonte der designierte Vizekanzler demnach.

Vor dem zweiten Wahlgang kamen mahnende Worte der Union. „Ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt, schaut auf diesen zweiten Wahlgang“, sagte Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) in Berlin. „Ich appelliere an alle, sich dieser besonderen Verantwortung bewusst zu sein.“

Seitdem sinken Merz‘ Beliebtheitswerte in Umfragen, Wähler fühlen sich betrogen – und auch in der Fraktion zeigten sich manche angefasst. Merz selbst räumte öffentlich ein: „Ich weiß, dass ich jetzt einen sehr hohen Kredit in Anspruch genommen habe, auch was meine persönliche Glaubwürdigkeit betrifft.“ Diesen Kredit wollte er als Kanzler zurückzahlen. (dpa, sta)