Zwei Diebstähle aus Autos in kurzer Zeit: In Langkampfen sind Langfinger unterwegs

Langkampfen – Zu gleich zwei Diebstählen, bei denen Diebe Geld und Dokumente aus Autos entwendeten, kam es in der vergangenen Woche in Langkampfen.

So nutzte zum einen in der Nacht vom 29. auf den 30. April ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, aus einem unversperrten Wagen, der in einer Hauseinfahrt einer 49-jährigen Österreicherin parkte, eine Geldbörse mit wichtigen Dokumenten zu entwenden. Die Schadenssumme ist noch unklar.