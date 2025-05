40. Stadtlauf Innsbruck: Mit dem Radlkino startet das Jubiläum

Starttickets für den 25. Mai schon gesichert? Der Innsbrucker Stadtlauf feiert ein Jubiläum. Ein sportliches und kulturelles Rahmenprogramm rundet den Tag ab, los geht’s schon am Samstag, 24. Mai ab 20 Uhr mit dem Radlkino Tirol. Die Bewerbe starten am Sonntag ab 10 Uhr. Anmeldungen sind noch online möglich.

Beim Stadtlauf Innsbruck findet jeder Lauftyp das Passende. Der Startschuss für Haupt- und Genusslauf sowie den Staffel-Bewerb und die Uni-Läufe fällt um 10 Uhr in der Europaratsallee neben dem Tiroler Landestheater. Die Strecken zwischen 5 und 10 Kilometern bzw. in der Staffel (3,6 – 2,3 – 1,8 – 2,3 km) führen wie im Vorjahr durch die Innenstadt sowie die Innsbrucker Stadtteile St. Nikolaus und Saggen.

Ab 13 Uhr gehen vor dem Hofgarten an der Europaratsallee Familien, Kinder und Schüler*innen für sauberes Trinkwasser an den Start. Für die Viva con Agua Spendenläufe gibt es mehrere Wertungen: die schnellste gelaufene Runde, die gleichmäßigste Rundenzeit, die in 30 Minuten am meisten gelaufenen Runden.