Babykatzen im Doppelpack: Zoo Salzburg freut sich über junge Schneeleoparden

Salzburg – Der Zoo Salzburg freut sich über Nachwuchs: Schneeleopardin Malou brachte Ende März zwei „Kätzchen“ zur Welt – nun hatten die inzwischen vier Wochen alten und drei Kilo schweren Jungtiere ihren ersten „Fototermin“. Für Besucherinnen und Besucher sind die beiden vorerst noch nicht zu sehen, erst in zwei bis vier Wochen dürfen sie ihre ersten Ausflüge in die Außenanlage unternehmen. Bisher bekamen sie nur ihre Pfleger und der Tierarzt zu Gesicht, die mit ihrer Entwicklung sehr zufrieden sind.

Für den Schutz der seltenen Raubkatzen sind die zwei Jungtiere von großem Wert, betonte der Zoo am Dienstag in einer Aussendung. Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion würden nur noch etwa 3.000 erwachsene Schneeleoparden in ihrer Heimat leben. Allerdings seien Zählungen in ihrem kaum zugänglichen Lebensraum in den Hochgebirgen Zentralasiens schwierig. Der Bestand sei vor allem wegen Wilderei und Konflikten mit Viehzüchtern gefährdet, weshalb eine gesunde Reserve der auch als "Geister der Berge" bezeichneten Raubkatzen für den Arterhalt zunehmend an Bedeutung gewinne. (APA)