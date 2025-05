Von Rivalen zu Partnern: Außerferner Laufveranstalter starten gemeinsame Challenge

Reutte – Die Veranstalter der großen Außerferner Laufevents waren sich in der Vergangenheit nicht immer grün. Doch die Auseinandersetzungen sollen nun der Vergangenheit angehören. Für den Laufsport im Außerfern wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Im kommenden Jahr wollen die vier Veranstalter aber gemeinsam durchstarten. Das ambitionierte Projekt wurde bereits in den einzelnen Vorständen besprochen und abgesegnet. Ginther: „In erster Linie ging es jetzt einmal darum, Verknüpfungen zu finden und die wichtigsten Punkte abzustecken. Mit dem Ende der heurigen Laufsaison, das wird im Oktober sein, werden wir das Vorhaben dann final auf Schiene bringen.“

Mit dem Trailrun (20 bis 25 Kilometer Streckenlänge und 1000 bis 1600 Höhenmeter) sowie dem Viertelmarathon (10 bis 12 Kilometer Streckenänge und maximal 150 Höhenmeter) werden zwei Wertungskategorien in den „Außerferner Laufcup einfließen und sich somit an ambitionierte Bergläufer aber auch an Genussläufe richten.