Drei Tiroler fielen auf Online-Betrüger herein: Zehntausende Euro Schaden

Ein Unternehmer im Bezirk Kufstein verlor viel Geld an einen angeblichen Verkäufer. In Kitzbühel gab eine Frau ihre Kontodaten auf einer Fake-Website ein und in Haiming wurde ein 21-Jähriger Opfer eines Phishingmails.

Die Fälle von Betrügern im Internet häufen sich auch in Tirol. So berichtet die Polizei am Dienstag erneut von drei Opfern im Bezirk Kufstein, in Kitzbühel und in Haiming.