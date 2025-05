U-Haft erneut verlängert: René Benko sitzt für weitere zwei Monate im Gefängnis

Ein Antrag von Benkos Anwalt auf Enthaftung wurde abgelehnt. Der Tiroler Pleitier bleibt in Untersuchungshaft. Das Gericht geht weiterhin von einem dringenden Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus. Die nächste Haftprüfung muss bis 7. Juli stattfinden.

Wien, Innsbruck – Das Straflandesgericht Wien hat die U-Haft gegen den Tiroler Investor Rene Benko um zwei weitere Monate verlängert. Das Gericht geht weiter von dringendem Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr aus, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die nächste Haftprüfungsverhandlung findet demnach spätestens am 7. Juli statt. Gegen den Beschluss sei binnen drei Tagen eine Beschwerde an das Oberlandesgericht Wien möglich. Die WKStA und die Verteidigung gaben jeweils keine Erklärung ab.

Seit Jänner sitzt Benko in der Justizanstalt Wien-Josefstadt – auch „Graues Haus“ genannt.

Benko war im Jänner in Innsbruck festgenommen und in die Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt überstellt worden. Seither befindet er sich dort in Untersuchungshaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm vor, Investoren getäuscht und Gläubiger geschädigt haben. Die WKStA geht unter anderem von Untreue und betrügerischer Krida aus – das Strafgesetzbuch sieht dafür bis zu zehn Jahre Haft vor.