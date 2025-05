Sehnsucht trifft Romantik: Kammerchor Innsbruck verzaubert Zell am Ziller

Der Kammerchor Innsbruck präsentiert unter der Leitung von Christian Wegscheider und Christoph Hartmann am 17. Mai sein neues Programm „Sehnsucht 2.0 – ewiglich“ in der Aula der Musikmittelschule.

Zell am Ziller wird am kommenden Samstag zum Schauplatz eines besonderen kulturellen Ereignisses, wenn der Kammerchor Innsbruck sein neues Konzertprogramm „Sehnsucht 2.0 – ewiglich“ vorstellt. Die Veranstaltung verspricht ein faszinierendes Zusammenspiel aus romantischer Chormusik und innovativen Videoinstallationen des Künstlers Stefan Runge. Die Werke von Johannes Brahms und Franz Schubert erklingen in einer neuen Dimension, bereichert durch Runge's visuelle Interpretationen.

Das Programm umfasst bedeutende Stücke, die das Thema Sehnsucht aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Brahms' „Liebesliederwalzer“ und Schuberts „An die Sonne“ sind nur einige der musikalischen Höhepunkte. Neben dem Kammerchor tragen renommierte Musiker wie Alexander Ringler und Fausto Quintaba am Klavier sowie ein exquisites Streichquintett zur Aufführung bei.

Konzert bei freiem Eintritt

Der Kammerchor Innsbruck, gegründet im Jahr 2001, hat sich als führender Chor Tirols etabliert. Mit seiner unverwechselbaren Klangarbeit und dem Fokus auf anspruchsvolle A-cappella-Musik setzt er Maßstäbe in der Chorlandschaft. 2015 wurde der Kammerchor Innsbruck mit dem Landespreis ausgezeichnet. Christian Wegscheider, der musikalische Leiter des Chors, ist Pädagoge an der Universität Mozarteum Salzburg und Solist. Sein Stellvertreter Christoph Hartmann bringt als Musik- und Inklusionspädagoge frische Impulse ein.

Stefan Runge, der für die Videoinstallationen verantwortlich zeichnet, ist ebenfalls Mitglied des Kammerchors und bringt seine Expertise aus der Filmkunst in das Projekt ein. Seine Arbeiten für renommierte Opernhäuser in Stuttgart und Berlin unterstreichen seine künstlerische Vielseitigkeit. Seit 2015 als Dozent an der Hochschule für Fernsehen und Film München tätig