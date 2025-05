Polizeihubschrauber in Niederösterreich abgestürzt: Beide Insassen unverletzt

Bad Vöslau – Ein Polizeihubschrauber ist am Dienstagnachmittag auf dem Flugplatz in Bad Vöslau im niederösterreichischen Bezirk Baden abgestürzt. Laut Innenministeriumssprecher Patrick Maierhofer waren zwei Personen an Bord, sie blieben ersten Informationen zufolge unverletzt. Der Helikopter wurde beschädigt.