Autos kollidierten in St. Johann: Vier Erwachsene und ein Kind verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos wurden am Dienstagnachmittag in St. Johann in Tirol fünf Personen verletzt. Eine 37-jährige Einheimische übersah beim Einbiegen von einer Gemeindestraße auf die Pass-Thurn-Straße (B161) einen Kleinbus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden laut Polizei erheblich beschädigt.