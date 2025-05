Drei Zivilisten bei indischen Attacken auf Pakistan getötet

Kurz nach Beginn der indischen Angriffe auf das Gebiet Pakistans hat der pakistanische Verteidigungsminister das Nachbarland für den Tod von drei Zivilisten verantwortlich gemacht. Es gebe hierüber "bestätigte Berichte", sagte Minister Khawaja Muhammad Asif Mittwochfrüh (Ortszeit). Indien habe zivile Einrichtungen an "mehreren Orten" angegriffen, unter den Getöteten sei auch ein Kind. Indien hatte in der Nacht auf Mittwoch begonnen, mehrere Ziele in Pakistan anzugreifen.

Die Regierung in Neu-Delhi sprach von "Präzisionsschlägen auf Terror-Camps", laut der pakistanischen Armee wurden Ziele im pakistanisch kontrollierten Teil der Konfliktregion Kaschmir sowie in der an Indien grenzenden pakistanischen Region Punjab ins Visier genommen. Nach indischen Angaben schoss die pakistanische Armee mit Artillerie über die Grenzlinie in Kaschmir.