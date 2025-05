Experten sehen bei Papst-Wahl kanadischen Kardinal vorne

Die beiden ungarischen Wirtschaftswissenschafter László Á. Kóczy und Balázs R. Sziklai haben vor der Papstwahl spieltheoretisch die chancenreichsten Kardinäle ermittelt. An der Spitze der Liste steht nach dem vorläufigen Ergebnis der kanadische Kardinal Michael Czerny, wie Kóczy im APA-Interview erläutert. Die Budapester Experten aktualisierten ein Modell, das sie anlässlich des Konklaves 2013 entwickelt hatten. Dieses sah den späteren Papst Franziskus weit vorne.

In der Berechnung aus dem Jahr 2013 landete der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio auf dem dritten Platz, obwohl er nicht als Favorit gegolten hatte. Das Modell beruhte auf zwei Indikatoren zum Einfluss der einzelnen Kardinäle, ihrer geografischen Entfernung von Rom sowie ihrer ideologischen Ausrichtung.

Jene Kardinäle, die in einer Dimension eine Extremposition einnahmen und in der anderen eine gemäßigte, waren der Annahme zufolge für die Koalitionsbildungen im Konklave besonders wichtig und damit auch begehrt. Der damals zu Papst Franziskus gewählte Bergoglio galt als ideologisch gemäßigt, kam aber zugleich "vom anderen Ende der Welt", wie er selbst sagte.

Zum Konklave 2005 hatten die Experten des HUN-REN Zentrums für Wirtschafts- und Regionalwissenschaften keine Berechnungen angestellt, doch hätte das Modell auch damals halten können. Schließlich setzte sich mit Joseph Ratzinger ein Kardinal durch, der in mittlerer geografischer Entfernung zu Rom lebte und ideologisch eine konservative Extremposition vertrat.

Für das aktuelle Konklave haben Kóczy und Sziklai ihr Modell verfeinert. So wurde anstelle der zuvor angewandten Google-Suche eine detaillierte Bestimmung der ideologischen Position der Kardinäle (zu Themen wie gleichgeschlechtliche Paare, Zölibat oder Frauenordination) vorgenommen, und der zweite Indikator wurde durch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ersetzt. Damit sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass "Australien als Teil der ersten Welt angesehen wird", so Kóczy, anders als das näher an Rom liegende Afrika.