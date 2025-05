Hamas: 31 Tote nach israelischen Angriffen auf Schulgebäude

Bei israelischen Angriffen auf ein Schulgebäude im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde des Palästinensergebiets 31 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien bei den Angriffen in der Flüchtlingssiedlung Breij verletzt worden, sagte der Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörde am Mittwoch. In dem Gebäudekomplex seien Vertriebene untergebracht.