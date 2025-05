57-Jähriger fiel in Kufstein auf Online-Betrug herein und überwies hohen Geldbetrag

Der Täter gab sich als Supportmitarbeiter einer Online-Kontoplattform aus und leitete den Mann an, sein Krypto-Vermögen auf ein fremdes Konto zu überweisen.

Kufstein – Ein 57-Jähriger wurde am Montag in Kufstein Opfer eines dreisten Online-Betrugs. Der Österreicher erhielt eine Kundenservicemail von einer Kontoplattform. Er wurde aufgefordert, sich aufgrund einer erforderlichen Sicherheitsmaßnahme zu verifizieren. Einige Stunden später wurde der 57-Jährige von einem bislang unbekannten Mann telefonisch kontaktiert.

Der Unbekannte gab sich dabei als Supportmitarbeiter der Online-Kontoplattform aus und teilte dem 57-Jährigen mit, dass er Opfer eines Betrugs geworden sei. Zur Sicherung des Vermögens forderte der unbekannte Anrufer den Mann auf, auf einer weiteren Online-Kontoplattform ein neues Konto zu erstellen und leitete diesen dabei an.

Nachdem Kryptowährungen in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages auf das „neue“ Konto überwiesen wurden, erkundigte sich der Anrufer, ob noch weitere Konten auf Kryptoplattformen bestehen würden. Als das Opfer dies bestätigte, gab die Täterschaft an, dass auch dieses Konto gefährdet sei und es wurde ein weiterer Kryptowährungsbetrag transferiert. „Nachdem Krypto-Vermögenswerte in der Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages transferiert worden waren, wurde dieses Konto leer geräumt und brach der Kontakt zum angeblichen Supportmitarbeiter ab“, berichtet die Polizei. (TT.com)