Zahlreiche Tote nach gegenseitigen Attacken Indiens und Pakistans

Nach der massiven Eskalation im Kaschmir-Konflikt ist die Zahl der Toten bei indischen Angriffen auf Ziele in Pakistan in der Nacht auf Mittwoch nach Angaben des pakistanischen Militärs auf 26 gestiegen. 26 Zivilisten seien getötet worden, sagte ein Armeesprecher. 46 Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte es von indischer Seite geheißen, dass im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs mindestens acht Menschen durch pakistanischen Beschuss getötet worden seien.

In der Grenzstadt Poonch seien außerdem 29 Menschen verwundet worden, teilte ein Verwaltungsangestellter mit. Indien griff in der Nacht mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an. Pakistans Militär sprach von Raketenangriffen. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von fünf indischen Kampfflugzeugen.