Einsatzgarantie für fünf Rennen: Colapinto kehrt in die Formel 1 zurück

Das Formel-1-Team Alpine nimmt nach nur sechs Saisonrennen einen Fahrertausch vor. Der Argentinier Franco Colapinto ersetzt schon in Imola am 18. Mai den Australier Jack Doohan, erhält aber vorerst selbst nur fünf Grand Prix, um sich zu beweisen. „Wir haben erkannt, dass wir unsere Fahrer-Aufstellung rotieren müssen“, sagte Flavio Briatore, der am Vortag die Rolle des Teamchefs vom zurückgetretenen Oliver Oakes übernommen hat.

Doohan ist einer von vier bisher punktlosen Piloten in dieser Formel-1-Saison. Der 22 Jahre alte Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick Doohan stand schon länger unter Druck, weil er zudem mehrere Unfälle verschuldete. Briatore, der bisher Chefberater bei Alpine war, soll sich intern schon seit einiger Zeit für einen Fahrerwechsel und den bisherigen Ersatzmann Colapinto ausgesprochen haben.

Der 21-jährige Colapinto war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison für Williams zum Einsatz gekommen. Er hatte sogar fünf Punkte geholt, aber anschließend kein Cockpit bekommen. Nun soll er erstmals beim Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag in einer Woche an der Seite des zweiten Alpine-Stammfahrers Pierre Gasly zum Einsatz kommen.

Doohan: „Hartes Kapitel für mich“

Zudem darf er in Monaco, Spanien, Kanada und auf dem Red-Bull-Ring in Österreich fahren. Vor dem Rennen im britischen Silverstone Anfang Juli werde dann abermals eine Neubewertung in der Fahrerfrage vorgenommen, teilte der Rennstall mit. Doohan werde bis dahin erste Option als Reservepilot sein und ein wichtiger Bestandteil des Teams bleiben, versicherte Alpine. „Natürlich ist dieses Kapitel hart für mich“, sagte Doohan.