„Starkes Zeichen der Wertschätzung“: St. Anton wird zum Weltcup-Klassiker

1988 wurde auf Initiative des Weltcup-Erfinders Serge Lang, der „Club 5 – Ski Classics“ gegründet – die Vereinigung der renommiertesten Weltcup-Orte im alpinen Skizirkus. Mit Val Gardena, Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel, Wengen und Val d’Isère fing es an, inzwischen sind es rund 20 Mitglieder. Jetzt gehört auch St. Anton am Arlberg zu dem erlesenen Kreis.

Im Rahmen des FIS-Kongresses, der derzeit im portugiesischen Vilamoura stattfindet, wurde der Tiroler Weltcup-Ort in den Club aufgenommen. „Das ist für uns eine große Ehre und auch ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Region und des Weltcup-Orts St. Anton am Arlberg“, sagt Peter Mall, OK-Chef der Arlberg Kandahar Rennen.

St. Anton will Austragungsort der Ski-WM 2033 werden. Mit der Aufnahme in den Club erhofft sich der Ort auch Rückenwind für die Bewerbung. „Wir wollen an den Erfolg von 2001 anknüpfen – organisatorisch wie emotional. Unser Know-how aus über zwei Jahrzehnten Weltcup-Erfahrung auf der Karl-Schranz-Piste bildet die Basis für ein WM-Konzept am Puls der Zeit“, erklärt Peter Mall.