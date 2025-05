Auszeichnung für das Bildungszentrum Kals als Expert+ Schule

Kals a. Gr. – Die Initiative eEducation Austria hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Kompetenzen in allen Klassenzimmern Österreichs zu verankern und Schulen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Um den Expert+ Status zu erlangen, müssen Schulen bestimmte Qualitätskriterien im Bereich der digital unterstützten Fachdidaktik erfüllen. Das Bildungszentrum Kals am Großglockner überzeugte mit einem detaillierten Konzept zur Erfüllung dieser Kriterien und erhielt das Zertifikat am eFuture Day an der Pädagogischen Hochschule Tirol.