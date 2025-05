Gemeinsam mehr bewegen

Im Rahmen der Vereinsförderung unterstützt Raiffeisen seit über 130 Jahren die großen und kleinen WIRs in Tirol.

Die Tiroler Raiffeisenbanken unterstützen deshalb u.a. seit Jahrzehnten eine Vielzahl von Vereinen, Organisationen und Initiativen. Allein im Bereich Sport sind es knapp 800 Vereine, die regelmäßiges Sponsoring erhalten. Zudem fließen jährlich rund 700.000 Euro in Spenden. Dieses Engagement stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Regionen und steigert die Wertschöpfung vor Ort. So bewegt man gemeinsam mehr.

Raiffeisen Tirol unterstützt jährlich eine Vielzahl von Vereinen, Initiativen und Events in unterschiedlichen Bereichen – von Bildung, Sport, Kunst und Kultur über Wirtschaft und Landwirtschaft bis hin zu vielen sozialen Einrichtungen.

WIR macht’s möglich. Die Vision von Raiffeisen Tirol ist auch bezeichnend für unsere Sponsortätigkeit. Raiffeisen Tirol unterstützt jährlich knapp 800 Sportvereine in den Bereichen Fußball, Skilauf, Klettern, Radsport, Tennis, Leichtathletik u.v.m.

Die Tiroler Raiffeisenbanken generieren auch über das klassische Bankgeschäft hinaus Wertschöpfung direkt vor Ort in den einzelnen Regionen und Gemeinden. So fließen etwa für Kundenpräsente, Verköstigungen u.a.m. jährlich rund 1,85 Mio. Euro an heimische Produzent:innen und Händler:innen.