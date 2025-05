Feierliche Ehrungen beim Florianikirchgang in Going

Der diesjährige Florianikirchgang in Going am Wilden Kaiser war geprägt von festlichen Ehrungen und musikalischem Rahmenprogramm.

Going a.W.K. – Am vergangenen Samstag versammelten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Going nach der Messe, die von Pfarrer Dr. Robert Shako zelebriert wurde, zu einem feierlichen Einzug zum Stanglwirt. Die Blasmusikkapelle Going begleitete die Veranstaltung musikalisch.