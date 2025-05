Ein musikalischer Frühlingsgruß: Der Kufsteiner Singkreis feiert Johann Strauss

Kufstein – Chorleiter Drummond Walker hat eine Auswahl aus "Eine Nacht in Venedig", "Der Zigeunerbaron" und "Die Fledermaus" zusammengestellt. Unterstützt wird der Chor von der ungarischen Sopran-Solistin Ursula Aurora Röser. Drummond Walker selbst wird nicht nur die musikalische Gesamtleitung übernehmen, sondern auch solistisch auftreten. Die musikalische Begleitung übernimmt Andrea Wieser am Klavier, während Anastasia Sychova an der Geige, Allegra Camici Roncioni an der Oboe und Charly Mayr am Schlagwerk das Klangbild vervollständigen.