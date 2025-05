„Anna und die Partisanen“: Ein berührendes Stück über eine Dölsacherin im Widerstand

Dölsach – Anlässlich des 80. Jahrestages „Ende Zweiter Weltkrieg“ spielt die Theaterwerkstatt Dölsach am Samstag, 10. Mai, 20 Uhr, die Uraufführung des Stücks „Anna und die Partisanen“ – geschrieben von Ekkehard Schönwiese – auf der Bühne im Tirolerhof Dölsach. Bildhauer Lois Fasching konnte dabei für die Gestaltung des Bühnenbildes gewonnen werden. Im Stück geht es um Maria Peskoller, eine aus Dölsach stammende Widerstandskämpferin, die am 23. Dezember 1944 in Graz hingerichtet wurde. Maria organisierte unter dem Decknamen „Anna“ die Übermittlung von politischen Nachrichten und den Transport sowie die Verteilung von Flugblättern.

Projektleiterin Erna Inwinkl begab sich auf Spurensuche und fand unter anderem in der Zeitzeugin Helga Emperger (Tochter von Maria Peskoller) wichtige und berührende Informationen zu den historischen Geschehnissen. Die Geschichte der Partisanen im Raum Kärnten ist gut aufbereitet und fließt ebenfalls in das Stück ein. Bei der Widerstandsgruppe handelte es sich um die sogenannte „Treffner Bande“, der beispielsweise auch der Lienzer Peter Ranacher angehörte.

Mit diesem Stück möchte die Theaterwerkstatt eine mutige Frau in den Mittelpunkt stellen, die stellvertretend für viele ihrer Überzeugung treu bleibend für ein Leben in Freiheit und Demokratie kämpfte. Gerade in diesen Zeiten ist ein Stück über den Kampf für Freiheit und Demokratie so wichtig als Gegenkonzept zu spürbar steigenden antiliberalen Haltung und Politik. (TT)