Infoabend im Zillertal: Giftköder – Eine Gefahr für Hunde

Am Dienstag, 3. Juni, findet im Gasthof Hotel Post in Strass im Zillertal um 19 Uhr ein Infoabend zum Thema "Giftköder – Gefahr für unsere Vierbeiner" statt.

Eine erfahrene Tierärztin wird über die Symptome von Giftködervergiftungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen informieren. Zusätzlich gibt es praktische Tipps zur Prävention und zum Verhalten im Ernstfall. Unterstützung erhalten die Teilnehmer von einem Diensthundeführer der Polizeiinspektion Zell am Ziller, der wertvolle Einblicke aus der Praxis bietet. Der Infoabend soll aufklären, sensibilisieren und konkrete Handlungsempfehlungen geben, um Tierleid zu vermeiden.

Der Eintritt ist frei, jedoch sind freiwillige Spenden willkommen. Alle Hundebesitzer und Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem wichtigen Abend teilzunehmen und sich zu informieren. Eine Anmeldung ist erwünscht und kann telefonisch unter +43 680 3222002 oder per E-Mail an hundefreundezillertal@gmail.com erfolgen.