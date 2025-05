Teenager-Papst, Kardinal-O-Mat und „Fantapapa“: Kurioses zum Konklave und der Papst-Wahl

Wer war der jüngste Papst aller Zeiten? Wie lange dauerte das längste Konklave und wie lange das kürzeste? Was hat „Fantapapa“ mit der italienischen Liebe an Fußball gemeinsam? Ein Überblick über die kuriosesten und lustigsten Fakten rund um die beginnende Papstwahl.

Ab Mittwoch blickt die Welt gebannt auf den Vatikan. Mit seinen geheimnisvollen und uralten Regeln fasziniert das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Im Prinzip ist der Ablauf klar: Die wahlberechtigten Kardinäle schotten sich so lange ab, bis sie sich in der Sixtinischen Kapelle mittels Zweidrittel-Mehrheit auf einen Nachfolger für den Heiligen Stuhl geeinigt haben.

Der Vorgang war früher nicht nur anders, sondern ging über die Jahrhunderte auch schon mal superschnell und gähnend langsam vor sich.

🐌 Das längste Konklave

Insgesamt 33 Monate, also fast drei Jahre (bzw. 2 Jahre und neun Monate für alle, die nachrechnen wollen), dauerte die längste Papstwahl. Von den Kardinälen, die sich ab November 1268 versammelten, wollten manche einen Italiener, die anderen einen Franzosen. Womöglich hätte das Konklave noch länger gedauert, wenn die Bewohner der Stadt Viterbo nördlich von Rom nicht Druck auf die Kardinäle gemacht hätten. Um die Wahl zu beschleunigen, deckten sie das Dach ab und rationierten die Nahrungsmittel der Wähler. Am 1. September 1271 gab es schließlich einen Kompromiss: Gregor X. wurde zum neuen Papst gewählt.

Die Liegefigur von Papst Gregor X. in der Arezzo Kathedrale. © canva

🏃‍♂️ Das kürzeste Konklave

Nach dem Wahlmarathon formte die katholische Kirche unter Papst Gregor X. (1271–1276) das Konklave, wie es heute bekannt ist. Vorher gab es Zeiten, in denen ein Papst noch am Todestag seines Vorgängers gewählt wurde. Ab 1274 sollte es eine Wartezeit von mindestens zehn Tagen bis zum ersten Wahlgang geben. Später wurde diese auf 15 Tage ausgeweitet. Nur wenige Stunden dauerte das bislang kürzeste Konklave, in dem am 31. Oktober 1503 Julius II. (1503–1513) gewählt wurde.

Keiner wurde schneller gewählt: Papst Julius II. Im Bild sein Grab im Vatikan. © canva

⛱️ Konklave nicht immer in Rom

Heute ist klar: Das Konklave findet in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan statt, und ein neuer Papst ist gefunden, wenn aus dem Schornstein weißer Rauch aufsteigt. Die Papstwahl gab es erstmals 1492 unter der berühmten Fresken-Decke Michelangelos. Seit 1878 wird sie jedes Mal dort abgehalten. Davor gab es bei den Orten ein munteres Treiben: In Frankreich wurde sechsmal ein Papst im Konklave gewählt. Das letzte Konklave, das nicht in Rom stattfand, war 1800 in Venedig. Die Kardinäle suchten aus Angst vor Napoleon einen Ort in der Nähe Österreichs. Ein Mal gab es das Konklave in Deutschland: Beim Konstanzer Konzil wurde im November 1417 Martin V. gewählt.

👶 18-Jähriger als Pontifex

Wenn es derzeit beim Konklave um einen jungen Papst geht, ist meist von einem Kandidaten die Rede, der etwa 60 Jahre alt ist. Papst Johannes XII. war dagegen aus heutiger Sicht gerade einmal volljährig: Mit 18 Jahren wurde er 955 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt.

Und umgekehrt: Die ältesten Päpste, die erstmals auf dem Heiligen Stuhl Platz nahmen, waren Coelestin III. (gewählt 1191) und Coelestin V. (gewählt 1294) mit jeweils fast 85 Jahren. Papst Franziskus war 76, als er 2013 an die Spitze der katholischen Kirche trat.

📱Keine Tweets seit Ostersonntag

Seit dem Tod von Papst Franziskus ist nicht nur der Heilige Stuhl verwaist. Das X-Konto des @Pontifex ist es auch. Die letzte Nachricht dort stammt vom Ostersonntag: „Christus ist auferstanden.“ Einen Tag danach war das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken tot. Aus dem Konto „Papst Franziskus“ wurde „Apostolica sedes vacans“ („Unbesetzter apostolischer Stuhl“). Seither ist es dort still. Was man vom Rest des Internets in Bezug auf die Papstwahl überhaupt nicht behaupten kann.

🤖 Das erste Konklave mit TikTok und KI

Bereits vor dem Beginn herrscht in den sozialen Netzwerken enorme Aufregung: Aus dem Konklave, einem viele Jahrhunderte alten, überaus geheimnisvollen Ritual, ist 2025 ein Spektakel der Popkultur geworden. Vor zwölf Jahren, als Franziskus gewählt wurde, gab es TikTok noch nicht und auch noch keine Künstliche Intelligenz (KI) so wie heute.

Kaum etwas, das es nicht gibt: Memes mit tanzenden Kardinälen, TikTok-Schnipsel mit ziemlich echt aussehenden Kirchenmännern, die in der Sixtinischen Kapelle am Joint hängen, oder andere Fake-Videos mit älteren Herren in Rot, die vor Michelangelos „Jüngstem Gericht“ Pizza vertilgen. Auch ein Konklave-Eis (Motto: „Habemus Gelatum“) macht in den sozialen Netzwerken die Runde.

🍊 Habemus Trump

Einen der sonderbarsten Auftritte von allen hatte Donald Trump: Der US-Präsident ließ über den offiziellen X-Account des Weißen Hauses ein KI-generiertes Porträt von sich als Papst in weißer Soutane verbreiten. Die Meinungen dazu waren sehr geteilt. Der Vatikan enthielt sich, trotz vieler Nachfragen, jeglichen Kommentars.

© x/weißes Haus

🪶 Papst im Daunenmantel eines der ersten ikonischen KI-Bilder

Der deutsche Papst Benedikt XVI. war kurz vor seinem überraschenden Rücktritt der erste @Pontifex auf Twitter. Franziskus hatte damit zuletzt mehr als 50 Millionen Follower. Auch auf Instagram war er aktiv.

2023 wurde mit einem KI-generierten Bild des Papstes vielen Leuten erstmals klar, wozu Künstliche Intelligenz fähig ist: Der ältere Herr im weißen Hipster-Daunenmantel mit mächtigem Silber-Kruzifix auf der Brust sah täuschend echt aus.

Von den Kardinälen, die jetzt als Nachfolger gehandelt werden, sind einige ebenfalls auf Social Media aktiv. Der Philippiner Luis Antonio Tagle – einer der Favoriten – hat auf Facebook mehr als 600.000 Follower. Die beiden Italiener Pietro Parolin und Matteo Zuppi, ebenfalls als mögliche neue Päpste genannt, verzichten bislang auf solche Aktivitäten. Sie stehen auch so bei den verschiedenen Internet-Wettbörsen hoch im Kurs.

🗳️ Fantapapa und Kardinal-O-Mat fördern den Spieltrieb

In Italien ist das Wetten auf religiöse Ereignisse verboten. Aber man kann sich in einem Online-Spiel auf eine Vorhersage zum Ausgang des Konklaves einlassen. Bei „Fantapapa“ muss man ähnlich der Fantasy Football League – in Italien sind viele nicht nur sehr katholisch, sondern auch fußballverrückt – eine Mannschaft aus elf Kardinälen zusammenstellen. Seinen Top-Favoriten macht man zum Kapitän, den Kardinal mit den wenigsten Chancen zum Torwart: Aktuell trägt Zuppi, der Erzbischof von Bologna, die Kapitänsbinde. Im Tor steht der Jüngste, Mykola Bychok (45).

Zur Webseite HIER gelangt man zur Fantapapa-Webseite (auf Italienisch)

Im deutschsprachigen Raum erfreut sich der „Kardinal-O-Mat“ einiger Beliebtheit. Der Name lehnt sich an die „Wahl-O-Maten“ an, mit der seit vielen Jahren die Bundeszentrale für politische Bildung vor Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Entscheidungshilfe gibt. Beim „Kardinal-O-Maten“ kann man die Thesen der verschiedenen Kandidaten zu kirchlichen Fragen mit der eigenen Meinung vergleichen. Der große Unterschied zum „Wahl-O-Maten“: Selbst wählen darf man später nicht. Das ist den Männern im Konklave vorbehalten.

Zum Kardinal-O-Mat Über diesen Link gelangt man zum Kardinal-O-Mat.

🛜 Kardinäle wieder offline

Im Konklave gilt, wie seit Jahrhunderten, strengstes Kontaktverbot zur Außenwelt. Vor Beginn der Wahl müssen alle Handys, Smartphones, Laptops und Computer abgegeben werden. Zudem sind in und um die Sixtinische Kapelle Störsender installiert. Für ein paar Tage ist es für die Oberen der katholischen Kirche in ihrer Abgeschiedenheit dann wieder wie früher: Das Internet gibt es überhaupt nicht. (dpa, TT.com)