Passanten bemerkten Feuer: Fahrzeug ging in Imst in Flammen auf

Imst – Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Fahrzeugbrand in der Sonnbergstraße in Imst ausrücken: Nur 30 Minuten nach einem vorangegangenen Einsatz im Stadtzentrum wurden die Feuerwehrleute mittels Pager alarmiert. „Passanten haben gemeldet, dass ein Fahrzeug in Vollbrand steht“, schildert Marcel Halfinger von der Stadtfeuerwehr Imst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand.