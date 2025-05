„Frau Müller muss weg!“: Premiere der Komödie in Kirchdorf

Am Donnerstag, 22. Mai, feiert die Heimatbühne Kirchdorf um 20 Uhr im Dorfsaal Kirchdorf die Premiere ihres neuen Stückes„Frau Müller muss weg!“. Es ist schon das 80. abendfüllende Stück der 1986 gegründeten Heimatbühne.

Kirchdorf i. T. – Die Heimatbühne Kirchdorf präsentiert stolz ihr 80. Bühnenstück, "Frau Müller muss weg!", eine Komödie von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, die auf amüsante Weise die Abgründe eines Elternabends in einer deutschen Grundschule beleuchtet. Am Donnerstag, dem 22. Mai, findet die Premiere im Rahmen des 900-Jahre-Jubiläums von Kirchdorf statt. Das Theaterprojekt entstand in Zusammenarbeit mit der Volksschule Kirchdorf und verspricht einen unterhaltsamen und kritischen Blick auf gesellschaftliche Themen.