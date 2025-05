Bank in Fügen überfallen: Fahndungsfoto vom Täter veröffentlicht

Derzeit läuft im Zillertal die Suche nach einem Unbekannten, der am späten Nachmittag eine Bank in Fügen überfallen hat. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen angehalten und überprüft.

Fügen – Gegen 16 Uhr hat am Mittwoch ein unbekannter Täter eine Sparkassen-Filiale in Fügen im Zillertal überfallen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Der vermummte Bankräuber war mit einer Pistole bewaffnet, bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Täter konnte im Anschluss in südliche Richtung flüchten. Im Anschluss lief eine großangelegte Fahndung an, auch ein Hubschrauber steht im Einsatz. Verletzte dürfte es offenbar keine gegeben haben.