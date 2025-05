Banküberfall in Fügen: Festgenommener Verdächtiger (22) gestand Tat

Am Mittwochnachmittag wurde Alarmfahndung in und um das Zillertal ausgelöst. Ein 22-jähriger Österreicher überfiel einige dortige Sparkasse. Kurze Zeit darauf konnte der Täter von der Polizei gefasst werden. Er hat die Tat gestanden.

Fügen – Der Banküberfall, der am späten Mittwochnachmittag die Polizei im Zillertal in Atem gehalten hatte, konnte geklärt werden. Bereits kurz nach der Tat konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamts Tirol (LKA) gestand der 22-jährige Österreicher die Tat. Als Motiv gab der Verdächtige laut Polizei Geldnot an. Bargeld und Tatkleidung konnten von der Exekutive sichergestellt werden.

Angestellte mit „waffenähnlichem Gegenstand“ bedroht

Blick zurück, was war geschehen? Der 22-Jährige hatte am Mittwoch gegen 16 Uhr die Filiale der Sparkasse in Fügen betreten. „Der Mann bedrohte zwei weibliche Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand“, sagte Philipp Rapold, stellvertretender Leiter des LKA. Eine Mitarbeiterin übergab schließlich das geforderte Bargeld.

Während der Tat waren mehrere Personen in der Bankfiliale anwesend. Nachdem er Bargeld erhalten hatte, verließ er die Bank.

Sondereinheiten mit Maschinenpistolen beim Einsatz vor der Bank in Fügen. © ZOOM.TIROL

Täter wurde gefilmt

Der Täter konnte nach dem Überfall in südliche Richtung flüchten. Sofort wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet. An bestimmten Punkten, wie etwa Autobahnauffahrten, wurden sogenannte Fahndungspunkte eingerichtet, so Rapold. Gesucht wurde sowohl mit Hubschrauber, als auch mit Polizeifahrzeugen. Auch zivile Fahrzeuge suchten nach dem Bankräuber. Hundestaffeln waren bei der Suche ebenfalls im Einsatz. Gegen 16.45 Uhr wurde der Verdächtige dann angehalten und festgenommen.

Auch die Cobra wurde zum Einsatz gerufen. © Angela Dähling

Alarmfahndung beendet

Übernommen wurden die Ermittlungen am Mittwoch von der Bereichsgruppe „Raub“. „Doch wenn Alarm ausgelöst wird, wie in diesem Fall, dann ist die ganze verfügbare Mannschaft im Einsatz“, beschreibt Rapold den Polizeieinsatz: „Jeder verfügbare Mann arbeitet mit.“

Auch ein Spürhund war vor Ort. © Angela Dähling

Um 18.30 wurde die großangelegte Alarmfahndung schließlich beendet.

Bankraub-Serie Am 28.11.2023 nahm eine beispiellose Bankraub-Serie in Kufstein ihren Ausgang. Innerhalb eines Jahres wurden zehn Bankfilialen in Tirol überfallen, die Sparkasse im Kufsteiner Stadtteil Sparchen sogar dreimal. Der Überfall in Fügen war der erste im Jahr 2025. Die meisten Überfälle seit 2023 wurden geklärt: Ein Russe, der eine bargeldlose Bank in Innsbruck ausrauben wollte, wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer Russe und ein Innsbrucker sind wegen fünf Überfällen angeklagt.