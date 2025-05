Druckgrafik im Mesnerhaus: Der Haller Verein stellt aus

Die Künstler, deren Werke ausgestellt sind, haben bereits an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. So waren ihre Arbeiten in Städten wie Innsbruck, Linz und Baden sowie in Ländern wie Rumänien, Spanien und Finnland zu sehen. Die Vielfalt der gezeigten Druckgrafiken spiegelt die unterschiedlichen Ansätze und Kreativität der Künstler wider. Die Künstler sind Margit Plattner, Claudia Lechner, Luija Gutmann, Holger Rudnick, Reni Donkova, Karin Byrne, Leonhard Knabl, Barbara Fuchs, Michael Gruber, Markus Daniel, Christian Schwarzer, Jaime Pascual Sanz und Werner Thaler.