Die beiden Atommächte Indien und Pakistan sind auf Kriegskurs

Neu-Delhi, Islamabad – Der jahrzehntealte Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan ist erneut eskaliert. Das indische Militär griff am Mittwoch Ziele in Pakistan und im pakistanischen Teil der zwischen beiden Ländern umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir an. Laut Angaben des pakistanischen Militärs wurden dabei 26 Menschen getötet und 46 weitere verletzt. Es kam zu den schwersten Kämpfen zwischen beiden Staaten seit mehr als 20 Jahren. Nach Angaben der indischen Polizei wurden durch Beschuss der pakistanischen Armee zehn Zivilisten im indischen Teil Kaschmirs getötet und 48 Menschen verletzt. Entlang großer Teile der De-facto-Grenze in Kaschmir kam es zu intensivem Beschuss und schwerem Gewehrfeuer.