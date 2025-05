PSG schaltete Arsenal aus und folgte Inter ins CL-Finale

Das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison lautet Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain. Die Franzosen eliminierten am Mittwoch Arsenal und folgten den Italienern ins Endspiel am 31. Mai in München.

Das Finale der Champions League am 31. Mai in München wird eine italienisch-französische Angelegenheit. Paris Saint-Germain folgte Inter Mailand am Mittwoch mit einem 2:1 (1:0) gegen Arsenal ins Endspiel. Fabián Ruiz (28.) und Achraf Hakimi (73.) erzielten im Pariser Parc des Princes die Tore für PSG. Der Treffer von Bukayo Saka war für Arsenal zu wenig (76.). Die Franzosen hatten bereits das Hinspiel in London 1:0 gewonnen.