Iran empört über Idee zur Umbenennung des Persischen Golfs

Der Minister reagierte damit auf einen Bericht der Nachrichtenagentur AP, wonach US-Präsident Donald Trump vor seiner Nahost-Reise kommende Woche eine Umbenennung des Binnenmeers durch die USA in "Arabischer Golf" angeregt habe. In diesem Zusammenhang sprach Araqchi von einer "feindseligen Absicht gegenüber dem Iran und seinem Volk". Es handle sich um eine Beleidigung für alle Iraner – unabhängig von Herkunft oder Wohnort.

Der Persische Golf bezeichnet das Binnenmeer zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel. Die Bezeichnung geht auf die Antike zurück und war bereits in den Schriften altpersischer und griechischer Gelehrter gebräuchlich. Obwohl der Name in internationalen Dokumenten weitgehend verwendet wird, fordern einige arabische Staaten die Umbenennung in "Arabischer Golf" – ein politisch aufgeladener Streit, den Teheran als gezielte Provokation versteht.