Burgenland will neue Aufteilung der Klima-Strafzahlungen

Über 30 Prozent von Österreichs Windrädern stehen laut Haider-Wallner im Burgenland, während es in westlichen Bundesländern teilweise kein einziges gebe und in Oberösterreich statt Beschleunigungsgebieten Verbotszonen beschlossen werden, meinte die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Dieser Unterschied müsse bei der Aufteilung der Strafzahlungen berücksichtigt werden. "Es braucht eine Bewertung, die über pro Kopf und alle werden gleichgemacht hinausgeht."

Rund 700 Millionen Euro will die rot-grüne Landesregierung in den kommenden Jahren in den Ausbau von Photovoltaik- und Windkraftanlagen investieren - und trotzdem müsste man bei einer Aufteilung nach Einwohnerzahl bis zu 60 Millionen Euro Strafzahlungen leisten. "Warum sollten wir doppelt zahlen? Einerseits leisten wir einen Beitrag zur Klimawende für ganz Österreich und auf der anderen Seite, wenn die anderen säumig sind und es zu Strafzahlungen kommt, sollen wir auch noch einmal mitzahlen", so Haider-Wallner.