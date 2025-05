Kaschmir-Konflikt: Explosion in pakistanischer Stadt Lahore

Laut dem pakistanischen Nachrichtensenders Geo TV hat sich in der ostpakistanischen Stadt Lahore Donnerstag früh eine Explosion zu ereignet. Einen Tag zuvor hatten indische Angriffe auf mehrere Orte in Pakistan die Sorge über eine Eskalation des militärischen Konflikts zwischen den beiden atomar bewaffneten Nachbarn verstärkt. Der jahrzehntelange Konflikt um die Grenzregion Kaschmir war am 22. April durch einen Anschlag auf indische Touristen neu entfacht worden.