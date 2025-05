Schüsse zwischen Soldaten Indiens und Pakistans in Kaschmir

In der Region Kaschmir hat es nach Angaben der indischen Armee erneut Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten gegeben. Die indische Armee erklärte am Donnerstag, dass die pakistanische Armee in der Nacht mit Kleinwaffen und Artilleriegeschützen geschossen habe. Die indische Armee habe "angemessen reagiert". Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.