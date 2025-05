Weiter gegenseitige Angriffe Indiens und Pakistans

Der militärische Konflikt zwischen den beiden Nachbar und Nuklearmächten Indien und Pakistan geht weiter: Pakistan attackierte am Donnerstag im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs nach Angaben Indiens mehrere Militäreinrichtungen mit Raketen und Drohnen. Zuvor hatte Indien in der Nacht auf Donnerstag nach eigenen Angaben Flugabwehrsysteme an mehreren Orten des Nachbarlandes attackiert. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation.

Zuvor hatten Berichten indischer Medien zufolge im Unionsterritorium Jammu und Kaschmir laute Explosionen am späten Abend (Ortszeit) Panik in der Bevölkerung ausgelöst. Es habe Luftschutzalarm gegeben. Die Zeitung "India Today" berichtete, eine Drohne habe den Flughafen der Stadt Jammu getroffen, wo sich eine Einrichtung der Luftstreitkräfte befinde. Indien habe seine Flugabwehr aktiviert.

Die indische Regierung teilte mit, eines der pakistanischen Flugabwehrsysteme in der grenznahen Millionenstadt Lahore sei zerstört worden. Mit dem nächtlichen Beschuss habe das Militär auf den Versuch Pakistans reagiert, militärische Ziele im Norden und Westen Indiens, darunter in 15 Städten, mit Drohnen und Raketen zu treffen. Dies habe aber vereitelt werden können. Eine Bestätigung dafür aus Islamabad gab es zunächst nicht.

Als Reaktion auf den Anschlag hatte das indische Militär in der Nacht auf Mittwoch Angriffe auf mehrere pakistanische Ziele geflogen. Nach Angaben Indiens wurden dabei mehrere "Terroristencamps" zerstört. Indien beschuldigte die Gegenseite, Granaten in der Kaschmir-Region über die Grenze hinweg abgefeuert zu haben. Pakistan selbst meldete den Abschuss von fünf indischen Kampfjets.

Am Donnerstag erklärte das pakistanische Militär, 25 indische Drohnen im eigenen Luftraum abgeschossen zu haben. Mindestens drei Drohnen wurden den Angaben nach über der Millionenstadt Rawalpindi abgefangen, die nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt ist. In Rawalpindi befindet sich das Hauptquartier der pakistanischen Armee. "Die von den Streitkräften abgeschossenen indischen Drohnen sind Pakistans Kriegstrophäen", sagte Informationsminister Attaullah Tarar.

Durch indische Angriffe kamen auf pakistanischer Seite nach Angaben des Militärs mehr als 30 Menschen ums Leben, 57 wurden demnach verletzt. Zudem seien durch den Abschuss der indischen Drohnen in der vergangenen Nacht durch die herabstürzenden Trümmerteile eine Person getötet und fünf verletzt worden, darunter vier Soldaten. Das indische Militär meldete 13 Tote durch pakistanischen Artilleriebeschuss in der vergangenen Nacht. Unter den Toten sei ein Soldat.

Nach Angaben der zivilen Luftfahrtbehörde in Pakistan wurden am Donnerstag zudem mehrere Flughäfen vorübergehend geschlossen. Demnach sei der Betrieb an den Flughäfen in den Millionenstädten Islamabad, Karachi, Lahore sowie in der nordöstlichen Stadt Sialkot nahe der indischen Grenze bis zum Abend oder teils länger eingestellt.