Zwei Männer am Herd für den guten Zweck: Curry vom Spitzenkoch für Futterkutter

Immer am zweiten Donnerstag des Monats steht ein besonderes Gericht auf der Karte des Innsbrucker Futterkutters. Kreiert hat es dieses Mal ein Tiroler Drei-Hauben-Koch. Der Reinerlös geht an die Krebshilfe Tirol.

Innsbruck – Der Duft von kräftigem Curry zieht verführerisch durch die kleine Futterkutter-Küche. Am Herd stehen Drei-Hauben-Koch Thomas Grander und Georg Waldmüller. Gemeinsam haben sie sich in den Dienst der guten Sache gestellt. Gekocht wird Ana-Purna-Kicherbsendal, das Rezept hat Grander kreiert, der gesamte Reinerlös des Verkaufs geht an die Krebshilfe Tirol.