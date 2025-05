Heute noch zwei spannende Wahlgänge: Gibt es am Abend bereits einen neuen Papst?

Die Welt wartet weiter auf einen neuen Papst. Donnerstagmittag stieg schwarzer Rauch auf, die Kardinäle konnten sich (noch) nicht einigen. Am Nachmittag stehen noch zwei hochspannende Wahlgänge an. Ab 17.30 Uhr wird mit einem neuen Rauchzeichen gerechnet.

Vatikan – Beim Konklave in Rom haben die Kardinäle am Donnerstag auch im zweiten und dritten Wahlgang noch keinen neuen Papst gewählt. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg kurz vor Mittag schwarzer Rauch – als Zeichen, dass bei der Abstimmung kein Name die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen hat.

Heut noch zwei weitere Wahlgänge

Das vierte und fünfte Votum über einen neuen Papst beginnt um 16.00 Uhr. Sollte kein Kandidat die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten, so werden gegen 19.00 Uhr die Stimmzettel beider Wahlrunden gemeinsam verbrannt.

Ist bereits der erste Wahlgang am Nachmittag erfolgreich, werden die Wahlzettel sofort verbrannt. Dann könnte zwischen 17.30 und 18.00 Uhr weißer Rauch aufsteigen – zudem läuten dann die Glocken des Petersdoms. Im Vatikan wurde im Vorfeld ein kurzes Konklave von nur wenigen Tagen erwartet.

📽️ Live-Video | Warten auf den weißen Rauch

Tausende Menschen am Petersplatz

Wie schon am Mittwoch, dem Tag des ersten Wahlganges, waren auch am Donnerstag in den Mittagsstunden tausende Menschen auf den Petersplatz gekommen, um die Nachricht miterleben zu können. Als der Rauch aufstieg, applaudierten viele Gläubigen.

Schwarzer Rauch nach zwei erfolglosen Wahlgängen Donnerstagmittag. Die römischen Möwen sind eine der Konstanten beim Konklave: auf Live-Kameras, Fotos und mit freiem Auge erkennbar. © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

„Papst-Wahl ist kein Hollywood-Konklave“

„Bei einem Konklave funktionieren die Dinge nicht wie in der politischen Welt, bei Parteien. Es ist eine Frage des Glaubens. Wir alle wollen, dass der Papst, den Gott will, gewählt wird. Wir vertrauen auf den Heiligen Geist, dass er uns hilft, ihn zu finden. Es ist eine sehr spirituelle Erfahrung, kein Hollywood-Konklave“, sagte der diesmal aufgrund seines Alters nicht mehr wahlberechtigte Kardinal Sean Patrick O'Malley im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Donnerstag. Der US-Kardinal war von Papst Franziskus zum Vorsitzenden der päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen ernannt worden und war von 2003 bis 2024 Erzbischof von Boston gewesen.

Kardinalsdekan Giovanni Battista Re äußerte die Hoffnung, dass der Papst am Donnerstag gewählt wird. Der neue Papst müsse „zuallererst versuchen, den Glauben an Gott zu stärken in dieser Welt, die von technologischem Fortschritt geprägt ist“. „Unter dem spirituellen Aspekt haben wir jedoch eine gewisse ,Gottvergessenheit' festgestellt. Es ist also ein Aufwachen notwendig“, sagte der 91-Jährige, der aus Altersgründen nicht mehr an der Wahl teilnehmen darf, nach Medienangaben.

Viele Favoriten

Vor dem Konklave wurden die Listen mit möglichen Nachfolgern für Franziskus zuletzt von Tag zu Tag länger. Als Anwärter gelten neben Pietro Parolin zwei weitere Italiener: der Erzbischof von Bologna, Matteo Zuppi (69), sowie der Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa (60). Im Kandidaten-Karussell sind auch der Philippiner Luis Antonio Tagle (67), der Franzose Jean-Marc-Aveline (66), der Portugiese José Tolentino de Mendonça (59), der Ungar Peter Erdö (72), der Luxemburger Jean-Claude Hollerich (66) – und noch einige mehr.

Der katholischen Glaubenslehre zufolge ist der Papst Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden. Zudem ist er Bischof von Rom, Primas von Italien und Staatsoberhaupt des Vatikans. Große weltliche Macht hat er nicht. (APA, dpa, TT.com)