ÖSV-Abfahrer beendet seine Karriere und tritt gegen den ÖSV nach

Christopher Neumayer, der bereits vor einem Jahr das erste Mal zurücktrat und es nach einem überraschenden Comeback in der abgelaufenen Saison noch einmal wissen wollte, stellt seine Skier endgültig ins Eck. Bei seinem Abgang spart er im Interview mit den Salzburger Nachrichten nicht mit Kritik am ÖSV, im Speziellen an Cheftrainer Marko Pfeifer.

„Mir wurde das Gefühl vermittelt, dass ich nicht mehr erwünscht bin. So fehlt dann das Vertrauen, das speziell in der Abfahrt aber 100 Prozent da sein muss, damit man seine Leistung abrufen kann“, machte der Routinier, der mit Platz 21 in der Kitzbühel-Abfahrt lediglich einmal Weltcup-Punkte in der Saison 24/25 einfuhr, seinem Ärger Luft.