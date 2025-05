„Schuki-Fonds Schwoich“: Unterstützung für bedürftige Kinder gestartet

Schwoich – Schnell, unbürokratisch und niederschwellig helfen – das ist das Ziel der Aktion. Konkret will man Familien unter die Arme greifen, für die viele Dinge nicht selbstverständlich zu finanzieren sind: ausreichende Kleidung, allfällige Therapien, Ausflüge etc. In öffentlichen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen gibt es Kinder, deren Eltern mit diesen Ausgaben schlicht überfordert sind. Hier springt der „SchuKi-Fonds“ ein: Mit dem zur Verfügung gestellten Geld kann den Kindern etwa die Teilnahme an einer kostenpflichtigen Skiwoche ermöglicht werden.