Austropop-Ikone Wolfgang Ambros aus dem Krankenhaus entlassen

Wolfgang Ambros wurde aus dem Spital entlassen, bestätigte sein Management entsprechende Medienberichte. Die ausverkauften Konzerte am Freitag (Cselley Mühle Oslip) und Samstag (Sommerarena Wien) finden statt.

Die Austropop-Ikone hatte einen für Sonntagabend in Traunstein (Bayern) geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen. Der 73-Jährige habe sich kurzfristig „zur Abklärung eines neurologischen Problems ins Krankenhaus begeben“ müssen. Das Konzert in Traunstein wird am 25. Mai nachgeholt. (APA, TT.com)