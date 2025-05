Keramik und Malerei: Berührende Kunst in der Galerie Kronburg

In der Galerie Kronburg bei Zams eröffnet am 16. Mai die Ausstellung „Wesen der Stille" von Gaby Kretz. Die französische Künstlerin zeigt eindrucksvolle Skulpturen und Bilder.

Kretz ist mit ihren Werken international bekannt. Besonders hervorzuheben sind ihre Arbeiten in der Kirche des Mutterhauses in Zams und das Mahnmal in Mils, das an die Opfer des NS-Regimes erinnert. Kretz beschreibt ihre Kunst als Ausdruck von Demut und Geduld, geschaffen aus einem Material, das sie als zart und zugleich dauerhaft empfindet. Ihre Skulpturen sind Spuren innerer Reisen und erzählen von Erinnerung und Spiritualität.