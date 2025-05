Kunstwerkstatt Lienz zeigt „Übergänge“: Eine Reise durch Zeit und Seele

Lienz – Die Bilder von Heinz Innerhofer aus Sand in Taufers erzählen eine einzigartige Geschichte, die tief in der Tradition verwurzelt ist. Sie zeigen Menschen, die mit Stolz die alten Kleider ihrer Eltern und Großeltern tragen – zeitlose Stücke, die nicht nur die individuelle Identität, sondern auch das kulturelle Erbe bewahren. Diese Kleidung ist ein Symbol der Verbundenheit mit der Vergangenheit, der Familientradition und der Erinnerungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Der Maler Markus Moling lebt wie Innerhofer in Sand in Taufers. Er zeigt in seiner Serie „Wurzel und Erinnerung“ gemalte Gesichter, die auf Ahnenfotos basieren. Sie nähern sich den Fragen der Herkunft und schaffen eine Brücke von der historischen Vergangenheit zur Gegenwart. Die Bilder sind zu Materie gewordene Erinnerungen, die weiterhin Emotionen wecken.