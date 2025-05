Nach Felssturz und Muren: Einschränkungen auf der Silvretta-Hochalpenstraße

Bregenz, Galtür – Die Silvretta-Hochalpenstraße wird im Sommer nur eingeschränkt befahrbar sein. Die beliebte Ausflugsstraße zwischen Tirol und Vorarlberg öffnet heuer voraussichtlich erst ab Ende Juni und wird nur tagsüber an trockenen Tagen befahrbar sein. Grund seien weitere Sicherungen nach einem Felssturz und Murenabgängen im Vorjahr. Wegen der Einschränkungen sei die Straße bis auf weiteres mautfrei, von Tirol aus sei die Straße voraussichtlich ab Pfingsten frei, teilte die illwerke vkw in einer Aussendung mit.

Derzeit laufen auf der 22,4 Kilometer langen hochalpinen Verbindung wie jedes Jahr zum Ende der Wintersperre Schneeräumungs-und Felssicherungsarbeiten. Aktuelle geologische Untersuchungen hätten ergeben, dass zusätzliche umfangreiche Maßnahmen notwendig seien, um die Straße für den öffentlichen Verkehr öffnen zu können, dadurch komme es auch im Sommer zu Einschränkungen, so die illwerke vkw als Eigentümer. So wird die Straße, die in 34 Kehren von Gaschurn/Partenen nach Galtür führt, erst ab Ende Juni jeweils von 7.00 bis 18.30 Uhr und ausschließlich bei trockenem Wetter geöffnet werden.