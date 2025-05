Sport-Traumpaar gab sich in Südtirol das Ja-Wort: „Hört sich gut an“

Die US-Amerikanerin (1 Weltcupsieg, WM-Bronze 2019) und der Südtiroler (unter anderem 9 Weltcupsiege, Olympia-Bronze 2022) lernten sich bei einem Junioren-Trainingslager in Winterberg erstmals kennen. Rasch wurde den beiden klar, dass sie mehr füreinander empfinden. Auch wenn oft der Atlantik zwischen dem Sport-Traumpaar lag, hielt die Beziehung. Ende des vergangenen Jahres verkündeten die beiden Rodler, dass sie heiraten wollen: „Endlich hat die Fernbeziehung ein Ende.“

Vergangene Woche war es so weit. Sweeney und Fischnaller gaben sich in der Heimat des Südtirolers das Ja-Wort: „2.5.25 - hört sich gut an“, schreiben die beiden auf Instagram zu einigen romantischen Bildern und spielten dabei auf das besondere Datum an.