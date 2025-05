Keine Spur vom vermissten 23-Jährigen im Zillertal: Suchaktion mit Mantrailern bislang ohne Erfolg

Die Hunde können erkennen, ob eine Geruchsspur frischer ist als die Probe und sich der Vermisste nach dem Verschwinden in dem Bereich aufgehalten hat. „Das heißt, man kann auch eine gemeldete Sichtung einer Person kontrollieren“, so Bichler.

Offiziell anerkannt ist diese Suchmethode von den Behörden nicht. Dennoch greift die Polizei oft gern auf die ausführlichen Abschlussberichte von Eurinos zurück. Immerhin haben die Mantrailer in der Vergangenheit immer wieder zum erfolgreichen Auffinden von Vermissten beigetragen. Bichler spricht von 20 Jahren Erfahrung in dem Gebiet und jahrelangen Ausbildungen für Hunde und Trainer.

Auch in diesem Fall haben die Zillertaler Ermittler den Bericht erhalten. Bichler möchte dem Ergebnis aber nicht vorgreifen, die Hauptverantwortung in den Fällen liegt schließlich bei der Polizei. Dort heißt es lediglich, dass der Status des Falls unverändert sei. Am Mittwoch erfolgt die nächste Suchaktion. Hinweise können weiterhin an die Polizeiinspektion Ried unter der Telefonnummer 059133/7253 gemeldet werden. (TT.com)